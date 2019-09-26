Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с трибуны ООН. Речь лидера Незалежной с обвинениями в адрес России мало чем отличалась от заявлений его предшественника Петра Порошенко. Для пущей убедительности Зеленский показал собравшимся пулю. Однако политтехнологи главы государства просчитались.



Для выступлений с высокой трибуны нужно уметь убеждать без дополнительных артефактов. Об этом в своем телеграм-канале заявил политолог Алексей Чеснаков.



По его словам, если спикер звучит неубедительно, то не помогут ни пуля, ни паспорта (якобы присутствующих в Донбассе российских военных. – Прим. ред.), ни вышиванка, отметил эксперт. "Скорее наоборот – создадут ощущение, что у вас нет серьезных аргументов, и вы прибегаете к примитивным образам", – пояснил он.

Если спикер решился использовать артефакт, то он должен соответствовать главному месседжу, предупредил политолог. "Не нужно брать в руки пулю, если вы призываете к миру", – заключил он.

Накануне Владимир Зеленский выступил с трибуны ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер завел ту же пластинку, что и его предшественник Петр Порошенко. Глава государства обвинил Россию в агрессии и в качестве "доказательства" представил пулю, которой якобы убили актера Василия Слипака. Однако журналисты Lifе выяснили, что артист погиб от другой пули.

Также Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что американский лидер не давил на него во время телефонного разговора в июле. Трамп, в свою очередь, похвалил Киев за контакты с Москвой и выразил надежду на восстановление отношений с Россией.