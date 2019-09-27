Соратников Зеленского втянули в гей-скандал

В соответствии с украинскими законами каждый депутат может нанять до четырех помощников, которым будет выплачиваться зарплата из бюджета страны. Журналисты обратили внимание на то, что члены партии "Слуга народа", лицом которой выступает сам Владимир Зеленский, предпочли окружить себя красотками модельной внешности.
Депутату Алексею Мовчану будет помогать 24-летняя танцовщица и свадебный администратор Валерия Гриценко, а Николаю Тищенко – 22-летняя бывшая участница конкурса "Мисс Украина" Марьяна Михолап. В результате на Украине разгорелся секс-скандал, однако большого масштаба он не приобрел. Дело в том, что в поведении соратников Владимира Зеленского, отмечают эксперты, нет ничего удивительного.
"История знает ряд случаев, когда депутатов с помощницами фотографировали (в деликатных ситуациях). Про это показывали, рассказывали. Кто-то возмущался, кто-то, наоборот, завидовал. Настолько привычное явление, это воспринимается, что так и должно быть", – цитирует НСН президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.
Депутат от партии «Слуга народа», в прошлом телеведущий Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап. pic.twitter.com/FapWrYlFTR— Днепропетровск (@dneprotwit) September 27, 2019
По словам эксперта, единственное отличие нового состава украинского парламента от предыдущих в том, что те, поступая также, "раздували щеки" и рассказывали про политику. "А эти просто стебутся", – заметил он.
Аналитик невзначай втянул депутатов и в гей-скандал, обратив внимание на то, что не всегда народные избранники ищут для себя развлечение среди красивых представителей противоположного пола. "Людей приучили к этому, что за счет госбюджета депутаты развлекаются и заводят себе помощниц. А некоторые заводили и помощников по таким же "параметрам", – отметил Александр Охрименко.
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