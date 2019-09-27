Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг

О происходящем вокруг Петра Порошенко рассказал бывший
сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. По его
запросам в отношении экс-президента ведется более 10 уголовных разбирательств,
по четырем он пока проходит в качестве свидетеля.
Одно из заявлений Портнова касается отмывания преступных доходов. Адвокат полагает, что в этом могут быть замешаны связанные с Порошенко панамские офшорные компании. С его слов, эти структуры наняли себе юристов, ранее выступавших от имени экс-лидера Незалежной и его компании Roshen.
Портнов напомнил, что представители Порошенко ранее утверждали, что бывший президент к активам и офшорам отношения не имеет. Но на днях юрист бывшего президента прибыл в Панаму, чтобы защищать его от ареста и уголовного преследования. Портнов и его команда в ближайшее время намерены представить общественности новую информацию о панамских делишках Порошенко.
Над бывшим президентом нависла угроза ареста. Эксперты полагают, что Порошенко могут отправить за решетку в начале следующего года. В сентябре Верховная рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он начнет действовать с января следующего года.
Бывшего президента подозревают в отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налогов, узурпации власти и давлении на суд. Кроме того, Порошенко считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были задержаны российскими пограничниками.
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