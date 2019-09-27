Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг

Дела у бывшего президента Петра Порошенко все хуже, на политика давят со всех сторон. Недавно начались аресты его активов на Украине. Нет спокойствия и за границей: бывший президент опасается, что арест будет наложен на его панамские активы. Политик бросился за помощью к юристам.



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