Порошенко бросился в ноги Меркель и Макрону

На своей странице в "Твиттер" Петр Порошено отметил, что разразившийся из-за переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа скандал крайне вреден для Украины. Также он подчеркнул, что не собирается комментировать сам разговор, после чего дал подробный комментарий по этому поводу.
В частности, бывший президент Украины встал на защиту Ангелы Меркель и Эмманужэля Макрона, которых действующий украинский лидер обвинил в недостаточной поддержке страны. "Сумма, которую нам предоставил ЕС, была беспрецендентной. Без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эммануэля Макрона, сменившего Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможно. Потому что эти две страны представляли весь Европейский союз", – подчеркнул Петр Порошенко.
Политик добавил, что моментом истины станет декабрь 2019 года, когда западным странам предстоит принять решение о продлении санкций против России. "Санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работают только тогда, когда они глобальные", – заметил он.
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