Порошенко устроил разнос отвернувшемуся от НАТО Зеленскому

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко устроил настоящий разнос Владимиру Зеленскому, который сменил его на посту президента Незалежной. Поводом стала инициатива нового главы государства о создании международного договора, который бы закрепил украинский суверенитет.

Последние новости показали, что скандал с участием Владимира Зеленского может разгореться даже после невинного высказывания или поступка украинского лидера. Бывший шоумен становится объектом для критики с разных сторон, однако наиболее последовательны в своих "антизеленских" настроениях Петр Порошенко и его сторонники.

Бывший президент Незалежной нашел повод для критики в словах сменщика, которые, казалось, должен был поддержать. Речь идет об идее Зеленского создать международный договор, который бы закрепил суверенитет Украины "на века".

"Это тот случай, когда не стоит изобретать велосипед, потому что такой договор уже есть. Он называется Североатлантическим и является учредительным документом НАТО. Украине действительно следует к нему присоединиться, чтобы гарантировать свою безопасность", – цитирует Порошенко издание "Обозреватель".

Тем временем Петро Порошенко выразил уверенность в том, что новая украинская власть и Зеленский в частности, не смогут посадить его в тюрьму pic.twitter.com/2C5EvO4vhY — Муха Хиллари (@MuhaHillary) September 22, 2019

Политик устроил разнос президенту Украины на конференции Киевской территориальной организации своей партии "Европейская солидарность". При этом построил свою речь так, будто Зеленский целенаправленно и злонамеренно отказался от идеи вступления в Североатлантический альянс. На самом деле Украине ясно дали понять, что ее не ждут в рядах НАТО, еще когда страну возглавлял сам Порошенко.

"Судя по заявлениям новых руководителей украинской дипломатии, Украина Зе сама снимает с повестки дня вопрос о членстве в НАТО. Но другой стратегической гарантии нашей безопасности не существует и быть не может", – заявил бывший президент Незалежной.

Этот скандал с Владимиром Зеленским, судя по всему, заставил украинцев забыть дипломатические провалы Петра Порошенко, когда тот пытался добиться от западного военного блока хоть какой-то помощи, а получал лишь обещания и заверения в дружбе. Примечательно, что на нового президента перекладывают и ответственность за сам формат минских соглашений, принятый при его предшественнике.