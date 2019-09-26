Опозоренный на весь мир Зеленский сделал странное признание

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе намерения американского лидера Дональда Трампа опубликовать содержание их переговоров, появление полной расшифровки общения двух глав государств по телефону стало для него неприятной неожиданностью. Своего разрешения на подобный шаг политик не давал.

Публикация дословного содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна была привести к отстранению от власти первого, однако просто опозорила на весь мир второго. Эксперты обратили внимание на то, как президент Украины разговаривает со своим американским коллегой, а также как отзывается о европейских лидерах.

При этом, как выяснилось, Владимира Зеленского никто даже не спрашивал, согласен ли он на публикацию в таком формате. "Я не против, если нужно там разрешение юридическое... Я просто не знаю формата, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Думал, что они опубликуют свою часть", – цитирует издание "Обозреватель" президента Украины.

Также украинский лидер ясно дал понять, что предпочел бы, чтобы его высказывания, сделанные во время телефонного разговора с Данальдом Трампом, не становились бы достоянием общественности. "Я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы", – объяснил Владимир Зеленский.

А взгляд-то! Взгляд-то! Это на словах Трампа о том, что Зеленский должен напрямую договариваться с Путиным ))) pic.twitter.com/RGxChE2w6x — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 26, 2019

Таким образом, произошедшая ситуация выставила президента Украины на посмешище перед всем миром по меньшей мере дважды. В первый раз – когда из разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом весь мир узнал, как украинский президент заискивает перед своим американским коллегой, беззастенчиво льстит ему, подтверждает готовность удовлетворить любые просьбы и намеки, а также за спиной не очень лестно высказывается о европейских лидерах. Второй раз Владимир Зеленский опозорился после того, как выяснилось, что у него никто даже не подумал спросить разрешения на публикацию расшифровки разговора.