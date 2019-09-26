Опозоренный на весь мир Зеленский сделал странное признание

Публикация дословного содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна была привести к отстранению от власти первого, однако просто опозорила на весь мир второго. Эксперты обратили внимание на то, как президент Украины разговаривает со своим американским коллегой, а также как отзывается о европейских лидерах.
При этом, как выяснилось, Владимира Зеленского никто даже не спрашивал, согласен ли он на публикацию в таком формате. "Я не против, если нужно там разрешение юридическое... Я просто не знаю формата, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Думал, что они опубликуют свою часть", – цитирует издание "Обозреватель" президента Украины.
Также украинский лидер ясно дал понять, что предпочел бы, чтобы его высказывания, сделанные во время телефонного разговора с Данальдом Трампом, не становились бы достоянием общественности. "Я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы", – объяснил Владимир Зеленский.
А взгляд-то! Взгляд-то! Это на словах Трампа о том, что Зеленский должен напрямую договариваться с Путиным ))) pic.twitter.com/RGxChE2w6x— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 26, 2019
Таким образом, произошедшая ситуация выставила президента Украины на посмешище перед всем миром по меньшей мере дважды. В первый раз – когда из разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом весь мир узнал, как украинский президент заискивает перед своим американским коллегой, беззастенчиво льстит ему, подтверждает готовность удовлетворить любые просьбы и намеки, а также за спиной не очень лестно высказывается о европейских лидерах. Второй раз Владимир Зеленский опозорился после того, как выяснилось, что у него никто даже не подумал спросить разрешения на публикацию расшифровки разговора.
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