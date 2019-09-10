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Политика

Изменившаяся после семейной трагедии Тимошенко поразила народ

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сильно изменилась. "Оранжевая принцесса" появилась на заседании Верховной рады вскоре после сообщений о трагедии в ее семье. 
прочитано 1309 раз

Долгое время неотъемлемой частью имиджа Юлии Тимошенко была знаменитая коса. Но пару лет назад политик распрощалась с прежним образом.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

К новому политическому сезону в Верховной раде лидер "Батькивщины" вновь сменила имидж. На последнем заседании Тимошенко предстала перед коллегами-парламентариями с распущенными волосами и убранной набок челкой. В таком образе ее заснял парламентский фотограф Ян Доброносов.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать новый имидж "оранжевой принцессы". Перемены в ее образе комментаторы восприняли неоднозначно.

Одни отметили, что Тимошенко стала слишком часто менять прическу. Другие полагают, что в новом образе Тимошенко выглядит моложе и даже похожа на школьницу.

Третьи, наоборот, считают, что новая прическа испортила "оранжевую принцессу". По их мнению, Тимошенко стала похожа на "ящерицу со злыми глазами".

Другие пользователи полагают, что политик продолжает искать подходящий образ. А некоторые комментаторы с иронией заметили, что вместо смены прически Тимошенко могла бы изменить историю. Видимо, это намек на так и не сбывшиеся президентские амбиции лидера "Батькивщины".

Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что Тимошенко пришлось пропустить одной из заседаний Верховной рады из-за смерти близкого родственника. По некоторым данным, политик лишилась двоюродной сестры.

Автор: 10 сентября 2019, 18:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
Путин решил строить нефте-трубу в Китай через Монголию.
На смену «Северному потоку-2» идет «Степной поток-1»
<цензура>

П.С.
ПЕКИН ИТАК ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ГАЗОВОГО СМОГА.
ПОДДАДИМ ИМ ГАЗУ!
ПУСТЬ ДОХНУТ!
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
Умерла Юлия Тимошенко от обезвоживания...
Траурные мероприятия пройдут на кладбище Трещатике...
Гость
Ответить
кому эта крыса лопоухая нужна,нашли кого вспоминать.
1

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