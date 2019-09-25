Испытывает необъяснимый страх: трясущегося Зеленского разоблачили

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил любопытные подробности о состоянии президента Украины Владимира Зеленского. Тот испытывает необъяснимый страх перед радикалами, уверен экс-парламентарий.



Отношения с националистами у Владимира Зеленского не заладились сразу. Они опасались, что новый президент договорится с Москвой и уступит ей в Донбассе. Возмутила радикалов и отмена парада в честь Дня независимости Украины.



Глава государства, хоть и контролирует правительство и парламент, испытывает перед националистами необъяснимый страх, заявил Олег Царев. Политик сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, который боялся соперничества с Юлией Тимошенко.

По словам Царева, радикалы разделились на два лагеря. Одни согласились поддержать лидера Незалежной и стоящего за его спиной олигарха Игоря Коломойского, другие работают с Петром Порошенко. "И каждый держит свою армию", – цитирует бывшего парламентария портал "Украина.ру".

Царев пришел к выводу: команда Зеленского боится Порошенко. Бывший президент занялся формированием сети радикалов по всей стране и готов в любой момент вывести их на улицы, пояснил экс-парламентарий.

В последнее время эксперты стали замечать странности в поведении Зеленского. Грамотный и находчивый человек, который свободно общается с аудиторией, внезапно начал говорить по бумажке, недоумевает главред немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.

Первые сто дней Зеленского на посту президента разочаровали многих. Вместо реальных дел глава государства занимается самопиаром, недоумевают аналитики. Они напомнили, что политик обещал прекратить войну в Донбассе, но подвижек пока нет. Кроме того, грядет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.