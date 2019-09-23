Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео

Экс-президент случайно стал героем очередного выпуска на ютуб-канале "Останови лося". Активисты снимают на видео нарушения правил дорожного движения. На сей раз авторы проекта дежурили у Верховной рады.
Оказалось, что нарушать законы себе позволяют как парламентарии от пропрезидентской партии "Слуга народа", так и депутаты оппозиционных партий. Наплевал на правила и Петр Порошенко.
Автомобиль бывшего президента остановился в неположенном месте. Порошенко быстро вышел из транспортного средства и стал переходить дорогу на красный свет не по пешеходному переходу.
В этот момент на улице было активное движение транспорта. Порошенко и помощник едва перешли дорогу, как у них за спиной пронесся грузовик, несколько раз посигналивший нарушителям.
Петра Порошенко словили на грубом нарушении ПДД— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) September 23, 2019
Пятый президент Украины меньше чем за минуту собрал штрафов почти на 3000 грн. pic.twitter.com/ukJuM8FGeg
По словам авторов проекта, за нарушение правил дорожного движения бывшего президента должны оштрафовать на 255 гривен. Еще 51 гривну Порошенко обязан заплатить за переход дороги в неположенном месте.
Бывший президент в последнее время стал фигурантом 13 уголовных дел. Порошенко иногда приходит на допросы, однако чаще игнорирует повестки от следователей. На днях начались аресты связанных с ним активов: внимание следователей привлек завод "Кузня на Рыбальском", который, по некоторым данным, связан с отмыванием преступных доходов.
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