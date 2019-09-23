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Политика

Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео

Петр Порошенко едва не погиб. Фото: GlobalLookPress
Бывший президент Украины Петр Порошенко едва не погиб в центре Киева. Происшествие с участием политика попало на видео.
прочитано 310 раз

Экс-президент случайно стал героем очередного выпуска на ютуб-канале "Останови лося". Активисты снимают на видео нарушения правил дорожного движения. На сей раз авторы проекта дежурили у Верховной рады.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Оказалось, что нарушать законы себе позволяют как парламентарии от пропрезидентской партии "Слуга народа", так и депутаты оппозиционных партий. Наплевал на правила и Петр Порошенко.

Автомобиль бывшего президента остановился в неположенном месте. Порошенко быстро вышел из транспортного средства и стал переходить дорогу на красный свет не по пешеходному переходу.

В этот момент на улице было активное движение транспорта. Порошенко и помощник едва перешли дорогу, как у них за спиной пронесся грузовик, несколько раз посигналивший нарушителям.

 

 

По словам авторов проекта, за нарушение правил дорожного движения бывшего президента должны оштрафовать на 255 гривен. Еще 51 гривну Порошенко обязан заплатить за переход дороги в неположенном месте. 

Бывший президент в последнее время стал фигурантом 13 уголовных дел. Порошенко иногда приходит на допросы, однако чаще игнорирует повестки от следователей. На днях начались аресты связанных с ним активов: внимание следователей привлек завод "Кузня на Рыбальском", который, по некоторым данным, связан с отмыванием преступных доходов.

Автор: 23 сентября 2019, 19:35
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