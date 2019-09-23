Тяжелая болезнь Порошенко обострилась

Украинская общественность и экспертное сообщество отмечали, что Петр Порошенко, будучи президентом страны, страдает от своеобразной "болезни". Люди ожидали, что после ухода с поста главы государства политик придет в норму, однако ситуация только ухудшилась, о чем свидетельствуют последние новости.

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