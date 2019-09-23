Тяжелая болезнь Порошенко обострилась

Тяжелый недуг, от которого страдает сам Петр Порошенко, его окружение и те, кто всерьез воспринимает его слова, заключается в том, что политик часто произносит слова, не находящие подтверждения в реальности. Иными словами, экс-президент Украины попадался на вранье.
Ожидания, что политик оставит подобный подход после ухода с поста президента, не оправдались. "Господин Порошенко, покинув президентское кресло, стал врать еще больше. Видимо, имея депутатский иммунитет, он понимает, что наказания за его пустословие не последует – по крайней мере, пока", – цитирует сайт "Комсомольская правда" советника главы Луганской народной республики Родиона Мирошника.
Поводом для подобного заявления стали слова Петра Порошенко про то, что механизма предоставления Донбассу особого статуса в рамках минских договоренностей якобы не существует. Однако политик лично подтвердил так называемую формулу Штайнмайера, которая и была направлена на решение этого вопроса.
Порошенко спутал: не существует никакой «формулы Зеленского», ибо она неотличима от замыслов Порошенко. А «формула Штайнмайера» существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса.Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 22, 2019
Родион Мирошник добавил, что о позиции Петра Порошенко тогда объявили представители ОБСЕ, а также главы Министерств иностранных дел Германии и Франции. "Они нас уведомили о достижении такой договоренности. То есть данные официальных лиц Германии и Франции противоречат заявлению Порошенко нынешнему", – подчеркнул советник главы ЛНР.
Таким образом, тяжелое пристрастие Петра Порошенко, заставляющее его сообщать общественности недостоверные сведения, только обострились. Если раньше он заботился о том, чтобы не противоречить заявлениям, звучащим с Запада, то теперь подобными условностями себя не ограничивает.
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