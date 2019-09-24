Прибежавшего к Трампу Зеленского смешали с грязью

В Киеве любят говорить, что в "борьбе с российской агрессией" Украину поддерживает весь мир. Власти Незалежной, конечно, могут думать что угодно, но у Запада на этот счет, видимо, другое мнение. Так, прилетевшего в Нью-Йорк президента Владимира Зеленского не стали пускать к трибуне ООН для выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи.

прочитано 817 раз В официальной программе сессии, опубликованной на сайте международной организации, имени лидера Незалежной нет. Зеленского ограничат небольшой речью в ходе общих дебатов. Также он примет участие во второстепенном саммите по устойчивому развитию.

ПО ТЕМЕ Рядом с Зеленским нашли нездоровых людей Завравшегося Зеленского обвинили в тяжком преступлении Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Актер, политик В рамках сессии Генассамблеи с трибуны ООН выступит президент США Дональд Трамп. Также слово возьмут британский премьер Борис Джонсон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и другие гости. Ожидается и выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства намерен поднять вопрос об отказе в визах членам российской делегации. В Москве инцидент назвали проявлением неуважения со стороны Вашингтона. Владимир Зеленский прибыл в США в ночь на 24 сентября по московскому времени. На следующий день у президента Украины запланирована встреча с Дональдом Трампом. - Люди добрые! Цыгане на вокзале украли все мои мечты и моё детство. Христа ради помогите кто чем может на билет до Киева...

- Господин Зеленский, у нас здесь всё-таки ООН, а не вагон... — Анна Тараканова (@n_barmaleykina) September 24, 2019 Эксперты прогнозируют непростые переговоры. Глава Белого дома обязательно поднимет тему компромата на бывшего вице-президента США Джона Байдена, который считается наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на выборах-2020. В окружении Зеленского располагают любопытными материалами о деятельности Байдена и его сыне на Украине. Публикация этих сведений может уничтожить политическую карьеру влиятельного политика. Трамп требует от Зеленского передать ему компромат и начать расследование против Байденов. Судя по всему, окончательного решения украинский лидер не принял. Накануне Трамп сообщил, что не станет выделять Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов.

Иван Поляков 24 сентября 2019, 18:30 Автор: