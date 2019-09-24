Прибежавшего к Трампу Зеленского смешали с грязью

В официальной программе сессии,
опубликованной на сайте международной организации, имени лидера Незалежной нет.
Зеленского ограничат небольшой речью в ходе общих дебатов. Также он примет
участие во второстепенном саммите по устойчивому развитию.
В рамках сессии Генассамблеи с трибуны ООН выступит президент США Дональд Трамп. Также слово возьмут британский премьер Борис Джонсон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и другие гости.
Ожидается и выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства намерен поднять вопрос об отказе в визах членам российской делегации. В Москве инцидент назвали проявлением неуважения со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский прибыл в США в ночь на 24 сентября по московскому времени. На следующий день у президента Украины запланирована встреча с Дональдом Трампом.
- Люди добрые! Цыгане на вокзале украли все мои мечты и моё детство. Христа ради помогите кто чем может на билет до Киева...— Анна Тараканова (@n_barmaleykina) September 24, 2019
- Господин Зеленский, у нас здесь всё-таки ООН, а не вагон...
Эксперты прогнозируют непростые переговоры. Глава Белого дома обязательно поднимет тему компромата на бывшего вице-президента США Джона Байдена, который считается наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на выборах-2020.
В окружении Зеленского располагают любопытными материалами о деятельности Байдена и его сыне на Украине. Публикация этих сведений может уничтожить политическую карьеру влиятельного политика.
Трамп требует от Зеленского передать ему компромат и начать расследование против Байденов. Судя по всему, окончательного решения украинский лидер не принял. Накануне Трамп сообщил, что не станет выделять Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов.
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