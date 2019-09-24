Завравшегося Зеленского обвинили в тяжком преступлении

Обстрелы Донбасса при Зеленском продолжаются с прежней
интенсивностью, посетовал политик. Пушилин напомнил, что после инаугурации президента стороны согласовали новое перемирие, но Киев его нарушил.
Несмотря на договоренности, в ДНР за последние месяцы было разрушено 35 домов, рассказал Пушилин в интервью агентству "Sputnik-Ossetia". "Прямые попадания в действующие детский сад и школу, это разве перемирие?" – возмутился политик, добавив, что при Зеленском не стало спокойнее на линии соприкосновения.
Ждать мирных инициатив от президента Украины не стоит, полагает глава самопровозглашенной республики. Он напомнил о недавних переговорах в Минске, где представители Зеленского отказались подписывать так называемую формулу Штайнмайера. Документ подразумевает проведение местных выборов в регионе под наблюдением ОБСЕ, после чего Донбасс получит особый статус.
Отказ согласовать "формулу Штайнмайера" Пушилин назвал свидетельством зависимости Зеленского от других игроков и нестабильности ситуации в стране. "В плане каких-то решений в мирном процессе, или урегулирование конфликта как такового, от Украины ждать не стоит", – резюмировал глава ДНР.
Пока Зеленский скачет по граблям своего предшественника и отказывается идти на уступки, Донбасс все больше отдаляется от Украины. Цель ДНР и ЛНР – вхождение в Россию на правах федерального округа, рассказал Пушилин в недавнем интервью. На этом фоне пришло сообщение о скором запуске железнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом.
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