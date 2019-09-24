Рядом с Зеленским нашли нездоровых людей

Украинская сторона озвучила план, предлагающий "инициировать на уровне высших должностных лиц принудительный переговорный процесс", в ходе которого определить морскую границу между Россией и Украиной. В очередной раз благодаря не в меру активным подчиненным Владимир Зеленский угодил в скандал.
"Это просто популизм и нездоровое понимание вопросов международного морского права. Полномочий таких у них, естественно, нет", – цитирует НСН бывшего первого заместителя главнокомандующего ВМФ России, командующего Черноморским флотом в 1991-1992 годах, адмирала Игоря Касатонова.
Он подчеркнул: украинская сторона может предложить сесть за стол переговоров, после чего ожидать согласия. "Призвать в принудительном порядке – это ерунда, конечно. Нездоровые люди этим там занимаются", – отметил эксперт.
"Естественно, к переговорному процессу в любом варианте готовы, но не с точки зрения диктата какого-то, а с точки зрения того, что надо делать все равнозначно, в равных условиях взаимности", – добавил он. Однако для конструктивного диалога нужна взвешенная позиция украинской стороны.
Долго спали,проснулись...и вот пожалуйста!��— VALENA RUS (@BAYDAK10) September 24, 2019
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией.
«Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс»предложили создать режимный морской район вокруг Крыма pic.twitter.com/wPptIIBLj2
Есть и еще одно условие. Переговорный процесс должен вестись в русле приверженности принципам открытого моря. "Есть территориальные воды, есть различные зоны, а так открытое море для всех открытое, границы какие-то по морю проводить нецелесообразно", – пояснил Касатонов.
Заявление о принуждении России к переговорам стало далеко не первым скандалом с Владимиром Зеленским по поводу Крыма. Ранее он попал под шквал критики, попытавшись избавиться от последствий провокации Петра Порошенко в Керченском проливе.
Президент Украины договорился о передаче моряков, нарушивших границу России. Однако многие нашли поводы для того, чтобы осудить политика за недостаточный патриотизм.
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