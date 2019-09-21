Лукашенко дал народу обещание

Белорусский лидер сделал заявление 20 сентября во время рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области. "Мы избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу", – цитирует Александра Лукашенко Udf.by.
Политик заявил, что некоторые считают, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично. Он же уверен, что "страну раскачивать нельзя". Что касается так называемых провластных кандидатур, Александр Лукашенко не скрывает, что в стране всегда были люди, которых поддерживает власть.
Президент
Белоруссии рассказал о своих ожиданиях от предстоящих выборов. "Все должно быть
красиво и достойно. Нам нужен работоспособный парламент, а не крикуны", – заявил Александр Лукашенко. По его словам,
предстоящая предвыборная кампания
– это репетиция "завтрашней" президентской кампании. "Вот там нам подкинут перцу"
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