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Теперь официально: Лукашенко сделал заявление о преемнике

Александр Лукашенко готовится к отставке?. Фото: www.globallookpress.com
Об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко говорят уже год. И хотя глава республики по этой теме почти не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Наконец Батька решил развеять слухи. 
прочитано 2338 раз

Эксперты поговаривают, что Александр Лукашенко хочет передать власть человеку из семьи. От таких планов белорусский лидер демонстративно открестился. "Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", – заявил глава государства.  

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Рано или поздно ему придется расстаться с президентским креслом, уверен политолог Александр Добровольский. По его словам, Батька хочет для себя и своей семьи "нормальной жизни".

"Единственное, что он, как говорят, на тигре сидит. Если спрыгнуть, тигр его съест", – отметил специалист в эфире программы "Беседа" на телеканале "БЕЛСАТ".

Ведущая передачи Светлана Калинкина отдельно остановилась на кандидатуре старшего сына политика. Эксперты не исключат, что в списке предпочтений Батьки 43-летний Виктор находится на первом месте.

Добровольский призвал не делать скоропалительных выводов. По его мнению, Лукашенко не верит, что кто-либо способен удержать ситуацию в республике. Даже сын не вызывает у него доверия, подчеркнул политолог.

Старший сын Виктор – один из вероятных преемников Александра Лукашенко. Кадр youtube.com

Лукашенко создал неразрешимую проблему, сосредоточив в своих руках все нити управления. "Другие привыкли к тому, что они ни к чему не способны. Если проявишь инициативу – получишь по рукам. Кем надо быть, чтобы заставлять все общество ждать твоей смерти?!" - задался вопросом Добровольский.

О том, что Александр Лукашенко делает ставку на членов семьи, ранее говорил политолог Дмитрий Болкунец. Он не исключил, что белорусский лидер хочет оставить власть Виктору, чтобы тот впоследствии передал ее младшему брату Николаю. 

Автор: 19 сентября 2019, 13:12
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Злобный Беларус
Ответить
Да пусть правит хоть чорт лысый главное чтоб недал разграбить нашу страну мокшам хрюським .И главное чтоб мокшанские пердоки горели🤣🤣🤣🤣
Гость
Ответить
А что ваши потомственные ведуньи говорят по этому поводу? Всех подряд спрашиваете, когда же и до них очередь дойдет? Просим, просим.
1

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