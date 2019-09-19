"Очень эмоционально и жестко": Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля. По сообщению пресс-секретаря политика Натальи Эйсмонт, он отреагировал на произошедшее очень эмоционально и жестко.

Много шума наделал опубликованный в Сети ролик, снятый в одной из школ Гомеля. На записи видно, как учительница кричит на четвероклассника, ругается матом и угрожает убить его партой. В запале педагог обещает, что мальчику не будет так смешно, когда его понесут на кладбище за то, что он издевался над учителем.

Школу наводнили многочисленные начальники, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации и купировать народный гнев. Педагог извинилась за свое поведение, однако ее все равно уволили по статье. Однако затем учительница была восстановлена в той же школе и в той же должности.

Поговаривали, что за этим решением стоит лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт подтвердила эту версию. "Это прямое поручение главы государства", – подчеркнула она.

"Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко", – цитирует Эйсмонт сайт "Комсомольская правда". "Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе", – пояснила она.

Посмотрел таки это видео с гомельской училкой. Не знаю, какая там была предыстория, но в поведении малого я не увидел ничего экстраординарного. Зато увидел матерящуюся и замахивающуюся партой на младшеклассника училку. — Китка (@Bychkowski) September 18, 2019

Пресс-секретарь президента Белоруссии напомнила, что Лукашенко сам педагог. Он работал в школе и не понаслышке знает о реальном положении дел в образовательных учреждениях.

"Президент на такие ситуации реагирует мгновенно, тем более что буквально две недели назад все ответственные за образование в нашей стране люди слышали его поручения прямо на линейке! Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц", – подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.

Премьер-министр Белоруссии, глава Администрации президента и курирующий образовательную отрасль вице-премьер получили строгое предупреждение. Министра образования предупредили о неполном служебном соответствии. Ряду должностных лиц гомельского областного и городского исполкомов объявлены выговоры. Не обошлось и без увольнений некоторых чиновников, среди которых директор той самой школы.