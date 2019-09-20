Побежавший на Запад Лукашенко плюнул в лицо Путину

Минск упрощает визовый режим с Европейским союзом. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко, сообщает государственное
информационное агентство БЕЛТА.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз назвал решение "непростым". "Президент Белоруссии принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – пояснил чиновник.
Соглашение предполагает снижение стоимости визового сбора. Предполагается, что вместо 60 евро белорусы будут платить 35. Решение о выдаче визы будет приниматься в течение десяти дней.
Введение упрощенного визового режима – шаг к полной его отмене, а также общему сближению Минска и Брюсселя. Фактически Белоруссия повторяет путь Украины. Эксперты не исключают, что рано или поздно белорусы смогут ездить в Европу без виз.
Стремительно улучшаются и отношения Минска с Вашингтоном. В конце августа Александр Лукашенко провел переговоры с тогдашним помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Глава государства призвал начать новый этап в отношениях двух стран.
Спустя две недели в белорусскую столицу прибыл представитель Госдепа Дэвид Хэйл. На переговорах с высоким гостем Лукашенко объявил о восстановлении отношений на уровне послов.
По мнению экспертов, Лукашенко использовал передышку, данную ему Путиным, на укрепление контактов с Западом. А условия по интеграции с Россией он выполнять не собирается, уверены политологи.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?