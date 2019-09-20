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Политика

Загнанного в угол Зеленского толкают на предательство

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук с трибуны Верховной рады Украины поставил ультиматум президенту Владимиру Зеленскому и занятым внешней политикой членам его команды. Певец потребовал от бывшего шоумена четко обозначить свою антироссийскую позицию и осложнить мирный процесс в Донбассе.
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Чем ближе становится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите лидеров нормандской четверки, тем безнадежнее украинский лидер оказывается загнан в угол. Президент Украины получает один за другим ультиматумы, причем все они противоречат друг другу.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Европа ясно дала понять Киеву, что устала от неспособности украинских политиков самостоятельно найти мирный выход из проблемы. От руководства страны ждут большей сговорчивости. Одновременно с этим радикально настроенные националисты требуют, чтобы Владимир Зеленский и его соратники недвусмысленно заняли их сторону и отказались от переговоров с Россией на тех условиях, на которых настаивает международное сообщество.

"У меня простой и четкий вопрос, я задавал его на комитете, и хочу задать сейчас: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль Украины над границей? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к утрате суверенитета", – цитирует издание "Политнавигатор" лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

"Мы требуем от министра иностранных дел, от президента Зеленского, от всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, четко сказать: "Мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины", – добавил он. Отметим, минские соглашения, которые Украина сама одобрила еще в бытность президентом Петра Порошенко, подразумевают, что контроль над границей Киев сможет получить только после того, как в Донбассе пройдут выборы и состоится полноценная амнистия.

Таким образом, Владимира Зеленского толкают к тому, чтобы нарушить обязательства и по-сути затормозить мирный процесс в Донбассе. В противном случае украинского лидера грозятся объявить предателем.

Автор: 20 сентября 2019, 16:42

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