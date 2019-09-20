"Выбрали не то": наглая выходка Зеленского добила украинцев

Избрание Зеленского было серьезной ошибкой, уверен
парламентарий. В эфире телеканала "112 Украина" депутат раскритиковал
главу государства за намерение создать свободный рынок земли, что позволит
передать в частные руки миллионы гектаров плодородных черноземов.
Рабинович признался, что голосовал за Зеленского, отметив, что в его команде есть "молодые и перспективные" кадры. Однако это не значит, подчеркнул парламентарий, что украинцы должны позволить им распродать землю. Депутат призвал граждан прийти в себя и осознать, что они "выбрали не то".
Создание рынка земли и отмена моратория на ее продажу – инициатива Зеленского. Об этом он говорил на совещании с членами правительства и депутатами в начале сентября. Также планы озвучивались президентом на недавней встрече с турецкими бизнесменами.
Планируется, что соответствующий законопроект Верховная рада рассмотрит этой осенью. Учитывая, что Зеленский обладает лояльным парламентским большинством, документ может быть принят к концу года.
Создание рынка свободной земли – одно из требований Международного валютного фонда. В противном случае новых кредитов Зеленскому не видать как своих ушей.
Политолог Дмитрий Джангиров предположил, что от продажи черноземов государственный бюджет получит около десяти миллиардов евро. Однако эти деньги Зеленский пустит на обслуживание старых кредитов, сказал аналитик в передаче на канале "Капитал".
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