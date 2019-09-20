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Политика

Беги, Вова: объявлено о начале Майдана против Зеленского

Владимиру Зеленскому угрожают новым Майданом. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелую ситуацию. Его контакты с Россией и желание договориться об окончании войны в Донбассе встретили резкое неприятие со стороны части общества. В Киеве заговорили о новом Майдане. 
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Масштабные акции протеста вроде тех, что были в украинской столице зимой 2014 года, могут повториться. На сей раз их жертвой станет Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил дипломат Роман Бессмертный, участвовавший в переговорах в Минске по Донбассу.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Новый Майдан начнется, если Зеленский откажется от курса в Европейский союз и НАТО, полагает Бессмертный. Разворот на Восток украинское общество не примет, уверен дипломат. "Позиция эта уже реализовывалась президентом Януковичем. Это прямая дорога к следующему Майдану", – сказал он в эфире телеканала ATR.

Относительно вступления в НАТО и ЕС Владимир Зеленский не так категоричен, как его предшественник Петр Порошенко. Бывший президент называл членство в этих объединениях главными внешнеполитическими целями Украины. Новый лидер Незалежной высказывается по этой теме сдержаннее.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский заявил, что вступление в союз не должно привести к потере независимости. По его словам, вряд ли в Брюсселе ждут Киев с распростертыми объятиями. А территориальные споры и война автоматически закрывают Украине путь в НАТО и ЕС, подчеркнул политик.

После инаугурации Зеленский будто бы изменил точку зрения. Он пообещал продолжить курс предшественника на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Автор: 20 сентября 2019, 10:57
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