Кремль устроил выволочку непостоянному Зеленскому

На вчерашних переговорах по Донбассу в Минске представители
Украины неожиданно отказались от подписания "формулы Штайнмайера",
предусматривающую особый статус Донбасса. Поведение украинских властей не
укладывается в прежние договоренности, посетовал пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков.
Выдвижение новых условий – это не то, о чем участники переговоров договаривались ранее, отметил представитель Кремля. Работу по Донбассу необходимо продолжать, но непонятно, как это делать, если некоторые стороны неожиданно меняют позицию, сказал Песков, имея в виду поведение посланников Зеленского.
По его словам, вчерашняя встреча в Минске лишний раз подтвердила правоту Владимира Путина. "Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", – добавил Песков.
"Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предполагает введение временного особого статуса Донбасса и проведение местных выборов. Если их демократичность подтвердит ОБСЕ, Киев будет должен предоставить региону постоянный особый статус и внести соответствующие изменения в Конституцию.
Впервые идею обсуждали в 2015 году, но вернулись к ней после победы Зеленского на выборах. Предполагается, что после исполнения документа Запад постепенно снимет санкции с России.
Примечательно, что перед встречей в Минске глава украинского МИДа Вадим Пристайко дал согласие на подписание "формулы Штайнмайера". Между тем часть украинской общественности выступила резко против документа. Президенту Владимиру Зеленскому пригрозили новым витком насилия и усугублением гражданской войны.
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