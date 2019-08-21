Зеленский решил окончательно добить Украину

Украина собирается отдать в частные руки 40 миллионов гектаров земли, напомнил слова Зеленского политолог Дмитрий Джангиров. Подобные заявления эксперт считает несостоятельными.
"Вся Украина в границах официальных, с Донбассом и Крымом – 60 миллионов. А города, реки, леса?" – задался вопросом аналитик.
Реально продать можно около десяти миллионов гектаров, полагает эксперт. Общая выручка может составить около десяти миллиардов евро, подсчитал Джангиров. "Но, во-первых, это будет не в один год. Во-вторых, эти деньги будут уходить на погашение долгов перед МВФ", – сказал политолог в эфире интернет-канала "Капитал".
Схожего мнения придерживается экономист Сергей Салион. По его словам, в стране есть другие активы, которые можно пустить с молотка, но самая солидная выручка будет от продажи земли.
О реализации миллионов гектаров чернозема Владимир Зеленский объявил в ходе недавнего визита в Турцию. На встрече с местным крупным бизнесменом украинский лидер заявил, что земельная реформа будет запущена уже в этом году.
Это позволит создать в стране рынок земли в размере 40 миллионов гектаров, сказал Зеленский. Украинскую землю лидер Незалежной назвал одной из самых качественных в мире.
Популярные темы форума
Сын позор семьи
Свидетели Иеговы
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Секс по два часа
Батюшка пристает ко мне
Мужчина стрелец не хочет делать минет и рыбы в сексе.
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Пенис
Почему чиновники живут лучше простых людей?