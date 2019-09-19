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Политика

Двуличный Зеленский попал в щекотливую ситуацию

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел страны Вадим Пристайко получили приглашение принять участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. Бывший шоумен оказался в весьма щекотливом положении.
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С того момента, как Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, ему пришлось демонстрировать способность придерживаться сразу двух противоположных позиций. Он пытался не разочаровать и тех, кто надеялся на него как на того, кто восстановит отношения Украины и России. Одновременно с этим бывший шоумен старался не злить тех, для кого любой намек на нормализацию двусторонних контактов приравнивается к государственной измене.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Подобное щекотливое положение привело к крайне непоследовательной политике Киева. Однако рано или поздно Владимиру Зеленскому пришлось бы четко прояснить свою позицию. И этот момент, судя по всему, настал – президент Украины, в полном соответствии со стандартной процедурой, получил приглашение в Ашхабад, где состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Если президент Украины примет приглашение, то он покажет всему миру, что действительно настроен на поиск компромиссов и отличается от своего предшественника Петра Порошенко способностью договариваться. Вместе с тем, такой шаг вызовет гнев радикально настроенных националистов и даст критикам Владимира Зеленского повод для начала беспорядков.

Если украинский лидер от приглашения на саммит СНГ откажется, то сохранит шаткое перемирие с радикалами. Однако его упертость могут негативно воспринять в том числе на Западе. При этом европейские политики дали понять, что устали от украинского вопроса и не готовы дальше жертвовать своими интересами, не видя никаких изменений.

Ситуация осложняется еще и тем, что инициативу ведения двусторонних контактов берет на себя не только Владимир Зеленский. Решил выступить по поводу российско-украинских отношений и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, попросив у стран Запада продолжить своей санкционное давление. Эксперты, впрочем, оценили его выступление как "акт отчаяния".

Глава дипломатического ведомства Украины также был приглашен на саммит стран СНГ. Вадиму Пристайко предложили принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Оно состоится в Ашхабаде 10 октября.

Автор: 19 сентября 2019, 21:06

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