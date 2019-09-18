На Украине закатили истерику в защиту Зеленского

С 2014 года российские дипломаты на Украине перешли в осадное положение. В дополнение к железным ставням на окнах забор вокруг здания дипломатической миссии оборудовали колючей проволокой.
После того, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский, было принято решение избавиться от этого оборонительного элемента. Однако даже в таком шаге украинские политики усмотрели провокацию и повод для скандала. Депутат Киевского городского совета от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко считает, что убирая колючую проволоку с забора, российская сторона пытается опорочить честь украинского лидера.
"Россия пытается всячески продемонстрировать украинцам, что президент Зеленский является пророссийским, и поэтому нечего бояться стране-оккупанту, поэтому надо снять колючую проволоку", – цитирует "Царьград" парламентария. Из его слов следует, что украинцы настолько привыкли к нападкам на Россию, что даже банально соблюдение законов может восприниматься ими как измена.
В Киеве с забора посольства России демонтировали колючую проволоку.— Александр Д. (@ad0766) September 18, 2019
Причина демонтажа неизвестна. Рабочие, которые снимали проволоку, отказались отвечать на вопросы.
Дальше наверное снесут забор. pic.twitter.com/6C2X0c07nK
Одновременно с этим, уверен Игорь Мирошниченко, россияне наблюдают несколько иной образ политика. "В то же время в России они пытаются продемонстрировать, что президент Зеленский и его команда являются проевропейскими для того, чтобы еще более агрессивно настроить россиян против украинцев", – рассказал он.
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