На Украине закатили истерику в защиту Зеленского

Депутат Киевского городского совета от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко усмотрел провокацию в том факте, что с ограды посольства России в столице Украины сняли колючую проволоку. Подобным жестом, считает он, российская сторона пытается опорочить честь Владимира Зеленского.

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