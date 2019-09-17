Зеленский вывел народ из себя роскошным кортежем

Сообщается, что кортеж в составе нескольких автомобилей представительского класса с сопровождением полиции ехал в аэропорт Борисполь для того, чтобы встретить президента Словакии Зузанну Чапутову. По всему пути следования колонны были перекрыты дороги.
Очевидцы событий не стали скрывать своих эмоций и разражались нецензурными комментариями. Не менее эмоциональными оказались и те, кто взялся комментировать роскошный кортеж Владимира Зеленского в Сети. Кто-то сравнил нового президента Украины с Виктором Януковичем. Другие припомнили политику его заигрывания с народом, когда он отказался не только от сопровождения, но и вовсе от машины, приезжая на работу на велосипеде.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?