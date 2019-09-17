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Политика

Зеленскому пригрозили уголовным делом

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому возбуждением уголовного дела из-за его слов о территориальной принадлежности Крыма. Все должны запомнить, что полуостров является российской землей.
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Во время пресс-конференции Владимир Жириновский обратил внимание на странное поведение Владимира Зеленского. Тот, как и его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко, а также многие другие украинские политики, отказывается воспринимать факты объективной реальности и настаивает на необходимости захвата Крыма Киевом.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"То есть президент соседней страны покушается на территориальную целостность России", – оценил подобный выпад лидер ЛДПР. Подобные заявления, подчеркнул Владимир Жириновский, являются уголовным преступлением. И делать для Владимира Зеленского исключение, не замечая его деструктивных выпадов, не стоит. "Надо возбудить уголовное дело против Зеленского", – уверен парламентарий.

"Крым – это Россия. Надо всем это запомнить раз и навсегда!", – заявил Владимир Жириновский.

Отметим, после государственного переворота на Украине к власти пришли откровенно националистические силы, не скрывавшие своей враждебности к русскоязычному населению страны. Для Крыма, где живет два миллиона русских, подобное оказалось неприемлемым. Тогда жители полуострова воспользовались своим правом на самоопределение и провели референдум, по итогам которого произошло воссоединение региона с Россией. Сейчас последователи тех политиков отказываю жителям Крыма в праве на самоопределение.

Автор: 17 сентября 2019, 16:42

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