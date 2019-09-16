Путин поставил на место взбрыкнувшего Лукашенко

Готовящаяся к подписанию программа интеграции двух стран
фактически означает создание конфедеративного государства. Дорожная карта
рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение
экономических систем России и Белоруссии к 2021 году.
Одобренный Путиным и Лукашенко документ предполагает единые Налоговый и Гражданский кодекс, а также систему социальных гарантий, общие правила внешней торговли. Кроме того, в программе прописано создание объединенного банковского надзора с сохранением центробанков двух стран, а также общий рынок энергоносителей.
Такой уровень интеграции выше, чем в Евросоюзе, отмечает "Коммерсант". Фактически речь идет о создании конфедеративного государства к 2022 году. При этом Белоруссия вряд ли будет играть в нем равноправную роль, ведь ее экономика в 29 раз меньше российской, подчеркивает газета.
Подписание программы в таком виде будет означать безусловную победу Москвы. Долгое время Кремлю приходилось терпеть своенравный характер Лукашенко, который противился реальной интеграции, предпочитая забалтывать российских чиновников красивыми словами о дружбе и братстве, получая взамен нефть и газ по бросовой цене.
Как только в Минске поняли, что правила игры поменялись, начался откровенный шантаж. Лукашенко развил необычайную активность на западном направлении, принял у себя нескольких влиятельных чиновников США и Евросоюза, предложил начать новый этап в отношениях с Западом.
Но устроенное Батькой представление Кремль, по всей видимости, не впечатлило. Лукашенко, пытавшемуся усидеть на двух стульях, пришлось выбирать один. При реализации плана интеграции к 2021 году российская экономика поглотит белорусскую, полагает "Коммерсант".
Вместе с тем в документе нет ни слова про оборону, правоохранительные органы, суды, единый эмиссионный центр, а также образование и здравоохранение. Но это ни о чем не говорит: политическая интеграция, как правило, следует за экономической.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласно документу, у двух стран должна быть единая валюта, суд и таможня, в дальнейшем – общий парламент и президент.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Не хочу делать минет
Не перезвонил после свидания
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.