Путин поставил на место взбрыкнувшего Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго упорствовал и отказывался принимать российские условия по интеграции двух стран. Батька решился шантажировать Москву сотрудничеством с Западом, но разыгранный спектакль, видимо, на Кремль впечатления не произвел. Белорусскому лидеру не осталось ничего иного, как пойти на уступки.



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