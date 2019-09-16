Перепуганный Лукашенко пошел на поводу у Запада

На встрече с главой Палаты представителей Нацсобрания
Белоруссии Владимиром Андрейченко глава государства сделал любопытное заявление. По словам Лукашенко,
оппозиционные партии должны выдвигать своих кандидатов и отстаивать их права в
ходе предвыборной кампании.
"Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос", – сказал белорусский лидер.
Запад давит на Минск, заставляя его допустить представителей радикальной оппозиции в парламент, полагает белорусский политолог Петр Петровский. Если Лукашенко на это не решится, то смягчения визового режима с Евросоюзом ему не видать, как своих ушей, уверен эксперт.
Видимо, на этот раз Батьку все-таки додавили. Примечательно, что раньше белорусские оппозиционеры показательно бойкотировали выборы, объясняя это тем, что они, дескать, будут обязательно сфальсифицированы. Теперь о намерении баллотироваться в депутаты заявили многие представители альтернативных политических сил.
В свою очередь, политолог Андрей Елисеев предположил, что в парламент могут допустить несколько прозападных политиков. "Чтобы использовать их как дополнительную карту в игре с Западом", – пояснил эксперт аналитическому порталу Thinktanks.
Выборы в парламент Белоруссии пройдут этой осенью. Многие эксперты рассматривают их как разминку перед главным политическим событием последних лет – президентскими выборами. Александр Лукашенко, находящийся у власти 25 лет, скорее всего, пойдет на новый срок.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?