"Бьют незаслуженно": Лукашенко пожаловался на нападение

В ноябре 2019 года в Белоруссии состоятся парламентские выборы. И хотя формально президент страны Александр Лукашенко не имеет к ним никакого отношения, сам он, по собственному признанию, уже стал жертвой незаслуженных нападений.

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