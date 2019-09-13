"Бьют незаслуженно": Лукашенко пожаловался на нападение

Сам формат предвыборных кампаний подразумевает, что некоторые кандидаты захотят рассказать не только о своих плюсах, но и обратить внимание потенциальных избирателей на минусы своих конкурентов. При этом. отметил Александр Лукашенко, жертвой подобного стечения обстоятельств становится он сам.
По его словам, некие силы пользуются моментом для того, чтобы раскритиковать всю систему власти в Белоруссии. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента", – цитирует портал TUT.BY Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что к такому положению вещей он готов и призвал свое окружение также не расслабляться. "Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", – подчеркнул Александр Лукашенко.
"Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов", – уверен политик.
Сложившуюся ситуацию Александр Лукашенко назвал своего рода политическим экзаменом для страны. По его словам, некие силы постараются сделать так, чтобы Белоруссия не смогла спокойно пройти через периоды парламентских и президентских выборов. "А мы должны провести так, как положено", – подчеркнул президент Белоруссии.
Напомним, в ноябре 2019 года в Белоруссии состоятся парламентские выборы. 7-го числа местные советы депутатов будут определять состав Совета Республики. 17-го состоится общенародное голосование за депутатов Палаты представителей.
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