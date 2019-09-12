Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе

О скорой отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко эксперты начали говорить еще в прошлом году. Глава государства долго тянул, но наконец-то сделал важное заявление. Он рассказал, кто должен руководить страной после него, и назвал сроки своего ухода.



По словам Лукашенко, управлять Белоруссией после него должен тот, кто способен сохранить страну. С таким заявлением Батька выступил в ходе назначения местных органов власти и послов.



Белорусский лидер призвал привлекать к управлению страной новые поколения людей, а "старая гвардия" во главе с ним рано или поздно сойдет с дистанции. "Не так далеко это время", – разоткровенничался Лукашенко.

Перспективные люди должны трудиться не только в местном самоуправлении, но и министерстве иностранных дел, подчеркнул Батька. "В МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты", – пожаловался Лукашенко.

Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей молчать не стал и вступился за родное министерство. Он заверил Лукашенко, что МИД состоит из работоспособных кадров. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", – сказал чиновник.

Илон Маск написал в Твиттере, что не дарил Лукашенко Теслу.



Напомним, несколько дней назад президент хвастался школоте, что Теслу ему подарил лично Маск pic.twitter.com/ka1fP1vAaH — Чай з варэннем (@belteanews) September 6, 2019

По мнению аналитиков, белорусский лидер хочет сохранить власть в руках семьи и создать правящую династию. Вероятным преемником Лукашенко ряд экспертов называет его старшего сына, 43-летнего Виктора. Затем он может передать власть своему младшему брату Николаю.

Не исключено, что президентские выборы в следующем году станут последними для Лукашенко. У власти он находится уже 25 лет. Ситуацией в стране недовольны все больше белорусов.