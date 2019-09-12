Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе

По словам Лукашенко, управлять Белоруссией после него должен
тот, кто способен сохранить страну. С таким заявлением Батька выступил в ходе
назначения местных органов власти и послов.
Белорусский лидер призвал привлекать к управлению страной новые поколения людей, а "старая гвардия" во главе с ним рано или поздно сойдет с дистанции. "Не так далеко это время", – разоткровенничался Лукашенко.
Перспективные люди должны трудиться не только в местном самоуправлении, но и министерстве иностранных дел, подчеркнул Батька. "В МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты", – пожаловался Лукашенко.
Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей молчать не стал и вступился за родное министерство. Он заверил Лукашенко, что МИД состоит из работоспособных кадров. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", – сказал чиновник.
Илон Маск написал в Твиттере, что не дарил Лукашенко Теслу.— Чай з варэннем (@belteanews) September 6, 2019
Напомним, несколько дней назад президент хвастался школоте, что Теслу ему подарил лично Маск pic.twitter.com/ka1fP1vAaH
По мнению аналитиков, белорусский лидер хочет сохранить власть в руках семьи и создать правящую династию. Вероятным преемником Лукашенко ряд экспертов называет его старшего сына, 43-летнего Виктора. Затем он может передать власть своему младшему брату Николаю.
Не исключено, что президентские выборы в следующем году станут последними для Лукашенко. У власти он находится уже 25 лет. Ситуацией в стране недовольны все больше белорусов.
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