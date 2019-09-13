Невежда Лукашенко опозорился перед всем миром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не перестает удивлять. Последние заявления Батьки дали наглядное представление о его картине мира. Сказанное белорусским лидером озадачило экспертов.



На недавней международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске собрались представители десятков стран. Хорошо информированные о ситуации в мире, они были крайне озадачены сомнительными заявлениями Лукашенко, отметил политолог Валерий Карбалевич.



Белорусский лидер напомнил участникам конференции, что находится у власти 25 лет. Достаточный срок, чтобы набраться мудрости, опыта и максимально расширить кругозор. Но собравшиеся в Минске гости с изумлением узнали, что окружающий мир для Лукашенко прост, как консервная банка, написал Карбалевич в своей колонке на портале "Свободные новости плюс".

Помимо прочего, белорусский лидер заявил, что если бы Европа приняла его план действий по Украине, то война там давно бы завершилась. "Но самое интересное, что никто ни в Европе, ни в Украине об этом плане не знает и не слышал", – недоумевает Карбалевич.

Более того, Лукашенко по каким-то причинам отказывается его обнародовать. "Возникает естественный вопрос: а был ли мальчик?" – отметил эксперт.

#Лукашенко высказался об интернете на конференции по борьбе с терроризмом:



"Мы пока не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем #интернет. Время терпит".



ПОКА. НЕ ТРОГАЕМ. ИНТЕРНЕТ pic.twitter.com/L60esWnOtR — Это Минск, детка! (@thisminsk) September 3, 2019

Усомнился политолог и в заявлении Лукашенко о 150 тысячах мигрантов, бежавших с Украины в Белоруссию от войны. Давно доказано, что цифра завышена во много раз, подчеркнул Карбалевич.

Картину мира, обрисованную Лукашенко участникам конференции, эксперт считает примитивной. "Коварство, подлость и зло, нет порядочности, куда ни посмотри – везде одно непотребство", – констатировал политолог.