Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает радовать общественность заявлениями о перспективах отношений с Россией, которые могут быть интерпретированы как противоположные друг другу по смыслу. На этот раз политик признался, что хочет сделать их еще глубже.

Александр Лукашенко 12 сентября в Минске принял верительные грамоты от посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Политик воспользовался этой встречей для того, чтобы в очередной раз высказаться о своем видении отношений между двумя странами.

Батька напомнил, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Белоруссии. "Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории", – цитирует РИА Новости Александра Лукашенко. Он добавил, что хотел бы сделать взаимодействие двух стран еще теснее, а их взаимопроникновение – еще глубже.

"Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией – безусловный приоритет белорусской внешней политики", – подчеркнул президент Белоруссии. При этом он напомнил, что большое внимание сейчас уделяется интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

25 лет у власти, как не было: Лукашенко сейчас в своей лучшей форме международного хайпа. То Маском козырнёт, то Минск - столица США. Если даже это старческое, то дед куражится очень ок. Еще кокса этим усам! — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) September 9, 2019

Примечательно, что ранее именно Александра Лукашенко называли тем, кто несет ответственность за недостаточно быструю интеграцию. Дескать, президент Белоруссии отчаянно торгуется за дополнительные преференции, при этом не желая выполнять свою часть обязательств. Всвязи с этим его признание о желании более глубокого взаимодействия двух стран выглядят странно.

Отметим, эксперты рассказывали, что главной целью Александра Лукашенко является получение еще больше скидки на газ и нефть при условии сохранения своей власти в Белоруссии. При этом, как рассказал экономист Ярослав Романчук, позиция России заключается в том, что белорусская сторона и без того получает самые низкие цены на энергоносители. Добиться дополнительных преференций Минск сможет только в том случае, если активно включится в процесс интеграции.