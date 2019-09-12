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Политика

Зеленский атаковал не ожидавшего подвоха Лукашенко

Владимир Зеленский атаковал Александра Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
На Украине ловят белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Александра Лукашенко, полагают эксперты. По их мнению, лидер Незалежной Владимир Зеленский начал информационную атаку на президента соседней страны. 
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На днях в украинских СМИ прошла новость о задержании гражданина Александра Ч, 15 лет занимавшегося шпионажем в пользу Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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Это не первый случай вербовки Белоруссией украинских шпионов, отмечают эксперты. Однако ранее граждан Незалежной освобождали от наказания, если они добровольно сознались в содеянном.

По мнению политолога Семена Уралова, задержание белорусского шпиона нужно рассматривать в связке с заявлением Владимира Зеленского о расследовании убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Он погиб в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Эксперт полагает, что Зеленский начал информационную атаку на Лукашенко. Украинские власти решили выходить из минских соглашений, уверен политолог, а для этого нужно дискредитировать Белоруссию как переговорную площадку. "И белорусские шпионы, и белорусские следы убийства Шеремета – очень в масть", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

В октябре Лукашенко планирует приехать на Украину для участия в Форуме регионов, там же пройдут переговоры с Зеленским. По информации Уралова, президент Украины использует встречу, чтобы предъявить претензии белорусскому коллеге. Вопрос в том, будут ли они озвучиваться публично, отметил эксперт.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко еще не встречались, лидеры успели провести телефонные переговоры. Пока их отношение друг к другу кажется не совсем дружелюбным. Вряд ли украинский лидер забыл, что во время предвыборной кампании Батька публично поддержал Петра Порошенко.

Автор: 12 сентября 2019, 21:17
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