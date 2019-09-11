Антироссийскому демаршу Лукашенко нашли объяснение

Во время визита в Брест 6 сентября Лукашенко напомнил, что у
Белоруссии есть собственная реактивная система залпового огня
"Полонез". "Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим", -
рассказал Батька об угрозах Польше.
Эксперты полагают, что беспокойство белорусского лидера вызывают американские высокоточные ракеты JASSM или реактивные системы залпового огня из США HIMARS. Дальность последних составляет 300 километров.
Если в регионе развернется гонка вооружений, то Москва будет давить на Минск с требованием разместить в Белоруссии свои подразделения, уверены эксперты. Но Лукашенко это ни к чему, полагают аналитики.
Политолог Александр Класковский напомнил, что в 2015 году Батька уже отказывался от российской авиабазы. По его мнению, для демарша Лукашенко есть ряд причин. "В случае войны здесь откроется филиал ада. В нежелании накликать на себя беду власти и население едины", – пояснил эксперт в своей колонке на Naviny.by.
Кроме того, размещение российской военной инфраструктуры в Белоруссии может ударить по имиджу Лукашенко. Последние несколько лет лидер соседней республики пытается примерить на себя образ миротворца. Кроме того, могут ухудшиться отношения с США и НАТО, добавил Класковский.
"В-третьих, пускать в Беларусь российские войска Лукашенко абсолютно ни к чему из внутриполитических соображений. Россия имела военно-морскую базу в украинском Крыму – и в сподручный момент оттяпала полуостров.", – заключил эксперт.
Ранее Лукашенко отказался ехать в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Наблюдатели связали демарш Батьки с позицией Кремля. Президента России Владимира Путина в Польшу не пригласили.
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