Лукашенко стал жертвой провокации после угроз Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наметил вектор сближения с Украиной перед встречей с Владимиром Зеленским. Одновременно с этим он озвучил нелепые угрозы в адрес России и Владимира Путина. Примечательно, что после этого Батька стал жертвой провокации украинских националистов.

Чем очевиднее становится шаткость положения президента Белоруссии, тем агрессивнее его заявления. Признаки приближающейся отставки Александра Лукашенко, кажется, толкают его на все более рискованное поведение, заставляя окончательно закрыть глаза на реальное положение дел.

Так, белорусский лидер потребовал от России компенсаций за аварию на Чернобыльской АЭС. За ЧП, произошедшее на территории Украинской ССР, Александр Лукашенко требует льготы на нефть и газ. В противном случае он пригрозил забрать нить газопровода "Дружба".

Многие эксперты оценили подобный выпад как угрозу лично Владимиру Путину. Дескать, на фоне интеграционных процессов в рамках создания Союзного государства отставка Александра Лукашенко становится вопросом времени, в связи с чем он то торгуется об условиях своего ухода с поста президента, то пытается затормозить процесс, то вовсе срывает все договоренности и провоцирует напряженность.

Тем временем, некоторые белорусские журналисты рассматривают выпад Батьки в контексте подготовки переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Президенты могут встретиться на полях II Форума регионов Украины и Белоруссии, который состоится 3-4 октября в Житомире.

Лукашенко пошел вразнос, пообещал отобрать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть на Запад.



Очень жаль, что неплохой, в общем-то, политик, превратился в отвратительного торгаша, выпрашивающего очередные финансовые подачки путем шантажа и угроз. pic.twitter.com/WinCiyvVn2 — Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) September 6, 2019

Дескать, таким образом белорусский лидер отправил своему украинскому коллеге сигнал о своей готовности не только получать от России материальную помощь, но и так или иначе действовать против нее. Примечательно, что в ответ на это Александр Лукашенко стал жертвой провокации с украинской стороны.

В Белоруссии прошла целая волна ложных сообщений о минированиях. В частности, поступали угрозы о заложенных бомбах в ОАО "Нафтан", ОАО "Гродно-Азот" и ТРЦ "Дана Молл" в Минске. Само сообщение пришло в виде письма, отправителями которого значились бойцы украинского батальона "Азов", передает издание "Белорусская правда".

Белорусские журналисты намекают, что авторами провокации, жертвой которой стал Александр Лукашенко, могли быть вовсе не украинцы. Дескать, подобными действиями кто-то мог стремиться приостановить процесс сближения двух стран.

Однако именно Украина известна на всей территории СНГ как страна, отдельные представители которой активно занимаются "телефонным терроризмом" из политических побуждений. От звонков и сообщений, сделанных с территории Украины, страдали многие российские города. Как и в случае с волной ложных минирований в Минске, звонящие заявляют в качестве целей сразу несколько крупных компаний, торговый центров и мест скоплений людей.

Российская сторона, в свою очередь, имеет в своем арсенале огромное число реально работающих эффективных инструментов для взаимодействия с партнерами. В противном случае отставка Александра Лукашенко, о котором ходит много самых разных слухов, даже не обсуждалась бы. Но самое главное – все, что делает Москва, находится в строгом соответствии с международными законами и предусматривает равноправный диалог.