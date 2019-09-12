"Бесит": эмоциональный Лукашенко загнал себя в угол

Белорусский политик и экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook проанализировал отношения президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина, которые складываются на фоне процесса интеграции двух стран в рамках Союзного договора. Он пришел к выводу, что Батька буквально загнал себя в угол.



Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько двусторонних встреч на высшем уровне, а также организовали работу специальных комитетов для проработки процесса интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Однако итоги этой работы широкая общественность пока не увидела.

Многие считают, что подобный исход стал итогом позиции белорусского лидера. Эксперт считает, что Александру Лукашенко нужно, в первую очередь, выгодное соглашение по нефти и газу. "Судя по эмоциональным эскападам Лукашенко, Путин на данном этапе не намерен пересматривать позицию Кремля", – на своей странице в Facebook написал Ярослав Романчук.

Российская позиция, по его словам, заключается в том, что Белоруссия и без того получает самые низкие цены на нефть и газ. Обеспечить себе более выгодные условия Минск может только в том случае, если согласится создать единые органы Союзного государства.

"Лукашенко именно такая позиция Кремля бесит", – уверен белорусский политик.

Именно поэтому, добавил он, президент Белоруссии постоянно устраивает демарши и делает скандальные заявления. Однако тем самым политик только загоняет себя в угол.

"Позиция Лукашенко – это уже личное для Путина и Медведева. Так сложилось. Для них апелляция белорусского лидера к истории (война, целина, нефтяные залежи, Чернобыль) – пустое. Это люди большого бизнеса, силовых решений, глобальной геополитики и правовых понятий. Для них угрозы и шантаж нефтяной трубой и чужой нефтью – раздражители, на которые легко найти ответ", – подчеркнул Ярослав Романчук.

Никаких реальных рычагов давления у президента Белоруссии нет. Более того, Александр Лукашенко должен понимать, что его страна и так получает от России весьма солидную поддержку и ее лишение станет серьезным ударом по благополучию простых граждан.