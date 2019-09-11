Правительство Японии ушло в отставку

В среду, 11 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку правительства. В ближайшее время станет известен новый состав кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Перестановки в правительстве связаны с победой правящей партии на выборах в верхнюю палату, которые прошли в июле. Как уточняет телеканал "360", на массовую отставку министров также повлияло увеличение потребительского налога на 10%.
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