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Политика

Путин поставил на место хамоватого Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес российского коллеги Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Однако надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться. Путин дал понять: Москва не допустит расширения минского формата. 
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Идею привлечь к переговорам новых участников – США и Великобританию – озвучивал еще бывший президент Украины Петр Порошенко, напомнил политолог Алексей Чеснаков. В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт отметил, что без "расширения и углубления повестки" инициатива Киева бессмысленна.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По его словам, заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах 19 августа говорят о том, что Москва и Париж считают предложения по расширению минского формата неэффективными. Чеснаков уверен, что Киев выдвигает новые инициативы с целью потянуть время, дабы отложить выполнение минских соглашений. "Можно считать, что идея Порошенко и Зеленского о ликвидации "нормандского формата" путем его расширения окончательно отвергнута", – резюмировал политолог.

На Украине встреча Путина с Макроном спровоцировала истерику. Европейские лидеры не сделают ничего, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией, высказался по итогам переговоров журналист Дмитрий Гордон. Более того, Брюссель активно восстанавливает отношения с Москвой, негодует он. По мнению Гордона, Украине при Зеленском придется рассчитывать только на себя.

"Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением, – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз предали", – сокрушается журналист.

Автор: 22 августа 2019, 11:51
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Крутая.
Место Лгутина у ПАраши !
Плесень! Тебя выпустили или ты сбежал из дурдома?
Без тебя было скучно и на сайте застой.

Паранойя и припадок про Путина у мутирующей плесени продолжаются и субстанция опять 3 A C E P A E T эфир?!
Крутая.
Ответить
Старичок Кабаев-Шаломов просто жалок !
Крутая.
Ответить
Обхохочешься. Дыню самого поставили р. На Бульварном кольце. Жди новых прогулок, старичок Канаве !
Крутая.
Ответить
Место Лгутина у ПАраши !
Гость
Ответить
Кутан самого на место поставили !
1

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