Путин поставил на место хамоватого Зеленского

Идею привлечь к переговорам новых участников – США и
Великобританию – озвучивал еще бывший президент Украины Петр Порошенко,
напомнил политолог Алексей Чеснаков. В эфире радио "Комсомольская
правда" эксперт отметил, что без "расширения и углубления
повестки" инициатива Киева бессмысленна.
По его словам, заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах 19 августа говорят о том, что Москва и Париж считают предложения по расширению минского формата неэффективными. Чеснаков уверен, что Киев выдвигает новые инициативы с целью потянуть время, дабы отложить выполнение минских соглашений. "Можно считать, что идея Порошенко и Зеленского о ликвидации "нормандского формата" путем его расширения окончательно отвергнута", – резюмировал политолог.
На Украине встреча Путина с Макроном спровоцировала истерику. Европейские лидеры не сделают ничего, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией, высказался по итогам переговоров журналист Дмитрий Гордон. Более того, Брюссель активно восстанавливает отношения с Москвой, негодует он. По мнению Гордона, Украине при Зеленском придется рассчитывать только на себя.
"Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением, – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз предали", – сокрушается журналист.
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