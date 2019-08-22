Путин поставил на место хамоватого Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес российского коллеги Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Однако надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться. Путин дал понять: Москва не допустит расширения минского формата.



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