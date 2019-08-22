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Политика

Грезящий о Крыме Зеленский прокомментировал идею о возвращении России в G8

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский высказался об идее возвращении России в состав стран "Большой восьмерки". По мнению лидера Незалежной, это возможно при условии возвращения Украине Крыма и прекращения конфликта на Донбассе.  
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Зеленский прокомментировал идею, высказанную Эммануэлем Макроном и поддержанную Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что кроме "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе, Москва должна освободить "100 политических заключенных" и также задержанных моряков, пишет URA.ru.

Политик напомнил, что Россия приостановила участие в "Большой восьмерке" в 2014 году. Примечательно, что подобные слова звучат со стороны гаранта страны, которая не является членом ни G8, ни даже G20. Свое сообщение в Facebook Зеленский закончил выражением благодарности "странам, которые поддерживают Украину", передает РИА ФАН

Новость дополняется. 

22 августа 2019, 08:13

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