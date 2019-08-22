Грезящий о Крыме Зеленский прокомментировал идею о возвращении России в G8

Зеленский прокомментировал идею, высказанную Эммануэлем Макроном и поддержанную Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что кроме "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе, Москва должна освободить "100 политических заключенных" и также задержанных моряков, пишет URA.ru.
Политик напомнил, что Россия приостановила участие в "Большой восьмерке" в 2014 году. Примечательно, что подобные слова звучат со стороны гаранта страны, которая не является членом ни G8, ни даже G20. Свое сообщение в Facebook Зеленский закончил выражением благодарности "странам, которые поддерживают Украину", передает РИА ФАН.
Новость дополняется.
Популярные темы форума
Свидетели Иеговы
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Девушка снималась в порно
Пенис
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Животные
Представьте, что половые органы вам не принадлежат