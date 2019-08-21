Раскрыт страшный секрет напуганного Зеленского

Глава украинского государства боится кучки радикалов, которые взяли власть над улицей. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил киевский политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, Владимир Зеленский желает достичь мира в Донбассе, но эти намерения наталкиваются на сопротивление со стороны части его окружения и общественности. Погребинский напомнил, что на президентских выборах четверть избирателей проголосовали за Петра Порошенко, и эти люди настроены на мир исключительно на условиях Киева.
Кроме того, Зеленскому приходится учитывать фактор националистов. Радикалы на последних парламентских выборах не смогли преодолеть проходной барьер в Верховную раду, но у них по-прежнему есть серьезный потенциал в уличных акциях.
"Похоже на то, что Зеленский их боится. Если бы так не было, его команда была бы немножко другой", – предположил Погребинский.
Зеленский: "Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы, как Холокост, Бабий Яр,..., и замалчивали реальные масштабы этих преступлений..."— Голос Мордора (@spacelordrock) August 19, 2019
Памятник жертвам Бабьего Яра был открыт в 1976 году. Либо в 1976 году не "советского режима", либо Зе - дешёвый лжец. pic.twitter.com/Cy83s5mZbU
Отношения Зеленского с националистами обострились после отказа президента от традиционного военного парада в честь Дня независимости 24 августа. В ответ радикалы пригрозили провести альтернативные шествие.
Озлобленные военнослужащие могут свергнуть Зеленского. Об этом предупредил украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков.
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