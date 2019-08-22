Скандалисту Лукашенко начали угрожать

Прошедшее совещание Александр Лукашенко назвал историческим. "Похоже, это действительно так", – отметил
в своей колонке на "Радио Свобода" политолог Валерий Карбалевич.
По его словам, силовые структуры в Белоруссии имеют особый статус и служат опорой правящего режима, важнейшим инструментом для удержания власти в руках Лукашенко. "Их функции в Беларуси намного шире, чем в демократических странах", – пояснил эксперт.
Почему же Батька обрушился на правоохранителей с резкой критикой, задался вопросом Карбалевич. На его взгляд, для этого есть две причины.
Во-первых, вседозволенность и бесконтрольность силовиков позволили им вести собственную игру, обслуживая свои интересы. На каком-то этапе ситуация начала выходить из-под контроля Лукашенко и угрожать стабильности режима, сообщил аналитик.
Во-вторых, в эпоху всеобщего распространения интернета инциденты с силовиками получают широкий общественный резонанс. Это бьет по репутации Лукашенко, что особенно опасно в преддверии парламентских и президентских выборов, уточнил Карбалевич.
Главу государства белорусы будут выбирать в следующем году, однако эксперты уверены: Батька уже задумался о преемнике. Политический аналитик Павел Усов полагает, что тот не намерен покидать президентское кресло. Однако изменения в Конституции для обеспечения транзита власти вполне возможны.
Эксперт не исключил, что власть в Белоруссии перейдет от отца к сыну. Наиболее вероятный кандидат – 43-летний Виктор Лукашенко, курирующий силовой блок республики. Всего у Батьки три сына – Виктор, Дмитрий и 14-летний Николай.
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