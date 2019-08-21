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Политика

Отставка Лукашенко: названо имя преемника Батьки

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о преемнике. Эксперты не исключают, что Батька может изменить Конституцию и передать власть одному из членов своей семьи.
прочитано 2803 раза

В ближайшие несколько лет республику ждет затяжная выборная кампания. Осенью белорусы определят новый состав парламента. В конце лета следующего года пройдут президентские выборы, на которые, скорее всего, снова пойдет Лукашенко. В 2021-м состоится голосование в местные органы власти. 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На этом фоне эксперты снова заговорили об изменениях в Конституцию. По мнению политолога Павла Усова, они могут касаться увеличения срока президентства, введения новых должностей, в том числе вице-президента. 

Если Лукашенко решится поменять главный закон страны, то сделать это он должен будет до выборов главы государства. "Чтобы с новыми полномочиями на новый срок", – пояснил аналитик в интервью "Белорусской правде". 

Усов сомневается, что глава государства в ближайшие годы покинет президентское кресло. "Лукашенко будет править, пока в состоянии сидеть на президентском троне", – уверен аналитик. 

По его мнению, в республике будет реализовываться так называемый клановый сценарий передачи полномочий. "Конституция должна обеспечить переход власти от отца к сыну. Демократизировать систему он (Лукашенко. – Прим. ред.) не собирается", – заключил политолог.  

У Лукашенко три сына. Старший – 43-летний Виктор, курирующий силовой блок республики, средний – 39-летний Дмитрий, возглавляющий Президентский спортивный клуб, и младший – 14-летний Николай.  

Эксперты называют старшего сына вероятным преемником Лукашенко. Есть мнение, что тот якобы в дальнейшем передаст "трон" младшему брату Николаю. Впрочем, позиции сильны и у людей не из семьи Батьки – министра иностранных дел Владимира Макея и главы верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича. 

Автор: 21 августа 2019, 14:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
если бы не Лукашенко Белорусии давно бы пипец настал. пример - хохляндия.
Гость
Ответить
Колхозник колхозников, а сел на шею Беларуси и 20 лет плотно сидит. Поганой метлой не выгнать. Все Брежнева критиковали, а уже все его пересидели. Только ногами вперёд.
Гость
Ответить
Младший таким красавчиком растет!
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