Лукашенко сделал странное заявление после удара в спину Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с работниками правоохранительных органов. Батька был откровенен и отметился рядом громких заявлений. Помимо прочего, он поднял тему олигархов.



Белорусы живут не в вакууме и прекрасно видят, что происходит у западных и восточных соседей, заявил Александр Лукашенко силовикам. "Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной", – цитирует президента БЕЛТА.



По его словам, власти не позволили "преступникам поделить страну на части". Отсутствие олигархов Лукашенко назвал главным достижением независимой Белоруссии.

Батька не упустил возможности похвалить себя. Отсутствие "класса паразитов" Лукашенко поставил в заслугу власти. Важна и работа правоохранительных органов, подчеркнул белорусский лидер.

Впрочем, отсутствие олигархов не делает простых белорусов богаче. Общественники и активисты, критикующие политику Лукашенко, жалуются на снижающийся уровень жизни.

Член Белорусского национального конгресса Николай Соляник называл в числе проблем неэффективность судебной системы и маленькие зарплаты. В поисках лучшей жизни люди уезжают в соседние страны, в том числе в Польшу, рассказал он.

По словам Соляника, нынешний уровень пенсий в республики – самый маленький на его памяти. "Есть люди, которые по 300 рублей получают", – пожаловался активист.

Накануне Батька назначил главным идеологом зампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. Эксперты полагают, что решение Лукашенко идет вразрез с планами по интеграции с Россией. Аналитики прогнозируют сближение Белоруссии с Западом и тяжелые времена для русского языка в республике.