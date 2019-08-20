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Политика

Лицемерный Лукашенко серьезно подставил Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.  
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Накануне Лукашенко вновь дал аналитикам повод усомниться в своей пророссийской ориентации. Он назначил заместителем главы своей администрации зампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. На новом посту чиновник будет заниматься вопросами идеологии.  

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В экспертных кругах новый кадровый маневр Лукашенко восприняли без восторга. По мнению Telegram-канала "Бульба престолов", Кунцевич – сторонник "жесткой белорусизации".  

Авторы канала полагают, что официальный Минск будет все активнее сотрудничать с западными СМИ и заигрывать с националистами, приглашая тех на важные мероприятия. По мнению экспертов, русский язык в республике "ждут тяжелые времена".  

Авторы "Бульбы престолов" не исключают, что решение Лукашенко принято с прицелом на будущую смену правительства. В экспертной среде последнее время все чаще говорят, что премьер-министра Сергея Румаса сменит глава белорусского МИДа Владимир Макей, имеющий репутацию сторонника сближения с Западом.  

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Лукашенко может отправить "излишне пророссийского" Румаса в отставку после парламентских выборов. Они намечены на октябрь этого года. 

Автор: 20 августа 2019, 06:30
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