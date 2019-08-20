Лицемерный Лукашенко серьезно подставил Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.



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