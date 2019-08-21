Зеленский нанес новый удар беспомощному Порошенко

Начать разбирательство в отношении высокопоставленных политиков Национальному антикоррупционному бюро Украины поручил киевский Соломенский районный суд. Порошенко и Климкина подозревают в злоупотреблении служебным положением, детали пока держатся в секрете.
Иск подал гражданин, обратившийся в Антикоррупционное бюро 15 июля. Тогда дело не завели, после чего заявитель пожаловался в суд, который удовлетворил его просьбу.
В отношении бывшего президента Незалежной возбуждено уже более десяти уголовных дел. Помимо прочего, его подозревают в легализации преступных доходов и давлении на судебную власть.
Петр Алексеевич!— Елена Лукаш (@Lukash_EL) August 12, 2019
Слово «энтузиазм» - начинается с буквы «э» или «е», если державною.
с «и» начинается «идиотизм».
Хотя, ладно. В вашем случае это одно и то же.
***#Порошенко #ГБР pic.twitter.com/emRthr9YU7
На прошедших парламентских выборах партия Порошенко "Европейская солидарность" сумела получить часть мест, но пока не известно, будет ли экс-президент принимать депутатский мандат. Депутат Рады Антон Геращенко посоветовал политику отказаться от этой затеи.
По его словам, парламентская неприкосновенность не спасет Порошенко от уголовного преследования. Геращенко не исключил, что речь может пойти о сотнях, а то и тысячах уголовных дел.
Судя по всему, Порошенко серьезно относится к нависшей над ним опасности. Недавно политик попросил защитить его интересы крупные американские лоббистские компании.
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