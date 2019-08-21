Зеленский нанес новый удар беспомощному Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать политическую элиту. В отношении бывшего главы государства Петра Порошенко и его соратника, пока еще министра иностранных дел Павла Климкина может быть возбуждено новое уголовное дело.



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