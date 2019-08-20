Безграмотный Зеленский опозорился на весь мир

На пресс-конференции по итогам переговоров с Нетаньяху Зеленский в очередной раз повторил антироссийские мифы,
которыми украинцев усердно пичкали во времена его предшественника.
Прошелся президент Незалежной и по советскому периоду украинской истории.
По его словам, Украина и Израиль "вместе пережили голодомор и тоталитарный советский режим". "Это ничего, что государство Израиль было создано в 1949 году?" – недоумевает издание "Украина.ру".
Журналисты напомнили, что Украина и Израиль появились на карте мира благодаря советской власти. Украина в ее нынешнем виде была создана Владимиром Лениным, который присоединил к республике значительные территории на юге и востоке, а на создании Израиля настаивал Иосиф Сталин.
Развивая тему "ужасного советского прошлого", Зеленский попросил Нетаньяху признать геноцидом украинцев так называемый голодомор 1932-1933 годов. "Хорошо известно, что Израиль категорически возражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской, русской и многих других трагедий. Чтобы предлагать такое, надо быть просто дураком", – цитирует издание киевского политолога Михаила Погребинского.
Ответили журналисты и на пассаж Зеленского о том, что СССР якобы скрывал от мира масштабы холокоста, голодомора и трагедии в Бабьем Яре, где немцы во время Великой Отечественной войны расстреляли около 150 тысяч человек. "Тоталитарный советский режим" устами Вячеслава Молотова поведал миру о трагедии Бабьего Яра и требовал от Нюрнбергского трибунала внести ее в перечень преступлений нацистов", – отмечает издание.
Переговоры Зеленского и Нетаньяху прошли 19 августа в Киеве. Это первый за 20 лет визит главы израильского правительства на Украину. По окончании встречи политики почтили память погибших киевских евреев на мемориале Бабий Яр.
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