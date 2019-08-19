"Муженька посадят": выходка супруги Порошенко шокировала народ

На съемки комедийного фильма о Донбассе культурный фонд
Марины Порошенко выделил почти девять миллионов гривен (порядка 23 миллионов
рублей). Лента может получить еще более семи миллионов гривен от
Госкино Украины.
Картина носит название "Котик с горящими глазами", сообщает издание "Страна". Ожидается, что на широкие экраны она выйдет в октябре. Режиссером выступил Валентин Тихий. По мнению инициаторов съемок, спонсируемый женой Порошенко фильм поможет украинцам избавиться от травм войны.
Новость об участии Марины Порошенко в судьбе картины вызвала негативную реакцию у интернет-пользователей. "Одно слово - сволочи", – написал комментатор Goga Ivanov. "Скоро ее муженька посадят и будет весело", - отметил Евгений Иванов.
Пока жена Порошенко спонсирует сомнительное кино, тот ходит на допросы в Государственное бюро расследований. Против экс-президента и его окружения возбуждено более десяти уголовных дел. Политика обвиняют в коррупции, легализации преступных доходов, давлении на судебную систему.
Дети Петра Порошенко вместе со своими друзьями пришли к зданию Государственного бюро расследований Украины, чтобы поддержать папу.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 12, 2019
Это так трогательно! Дети Донбасса просто всплакнули от умиления. pic.twitter.com/WkX1vHE01S
Последний допрос бывшего главы государства состоялся на прошлой неделе. Поддержать его явились несколько десятков активистов, в том числе младший сын Михаил.
Его отец все пять лет президентства вел борьбу с русским языком, однако с журналистами парень общался на великом и могучем. Да и вообще, признался Порошенко-младший, в повседневном общении он предпочитает язык Пушкина и Лермонтова, а на мове практически не говорит.
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