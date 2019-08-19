"Муженька посадят": выходка супруги Порошенко шокировала народ

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко ходит на допросы, его супруга Марина решила найти себе новое занятие. Возглавляемый бывшей первой леди культурный фонд выделил миллионы гривен на съемки комедии о Донбассе. Инициатива жены политика пришлась по душе далеко не всем.



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