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Политика

Непутевый сын прилюдно опозорил Петра Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На днях прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. Под стенами здания ГБР собрались несколько десятков активистов, в числе которых оказался сын экс-главы страны.
прочитано 3936 раз

В толпе разъяренных граждан журналисты поймали младшего сына экс-лидера Незалежной. 18-летний Михаил ответил всего на пару вопросов. Примечательно, что на русском языке.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Парень признался, что в повседневной жизни не говорит по-украински. Тем не менее считает, что стоит отказаться от языка "страны-агрессора".

Михаил подчеркнул, что украинский ближе к сердцу, но в его окружении большинство говорит по-русски, сообщает Life. Журналисты поинтересовались, как к этому относится Петр Алексеевич. 

"Репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы. Просил, чтобы я все-таки пытался", – ответил юноша.

Сын Порошенко заверил, что тот не знал о его участии в митинге. По словам Михаила, это решение было вызвано желанием поддержать отца в непростой период.

Автор: 14 августа 2019, 09:07
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

украинизация - это предательство
Ответить
Слава Украине - это сила
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие
СоболенкоГость
Ответить
РАДИОЦИОННЫЙ ФОН ВРЕМЕННО ПРЕВЫШЕН
Взрыв в Архангельской области, Росгидромет официально подтвердил, что в день ЧП, 8 августа, в районе испытаний под Северодвинском кратковременно (в течение 2-3 часов) радиационный фон превысил допустимый в 4-16 раз. Погибли 5 человек испытывавшие ядерную ракету "Буревестник". Но затем пришел в норму. Если бы в округе до сих пор «фонило», находящиеся рядом Норвегия и Финляндия давно бы подняли шум. Но они подтверждают — фон в норме.
В Кремле заявили, что катастрофа под Архангельском не несет угрозы стране.

200 000 РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ.
Соболезнование всем.

Трамп пообещал Путину, тоже сделать такую Ракету...

По сведениям архангельского ИА «Беломорканал», военные предупредили жителей поселка Ненокса, что 14 августа с 5 до 7 часов утра все они должны покинуть свои жилища. Для этого со станции Ненокса спецпоезд увезет их подальше на время работ на полигоне. Комментаторы предполагают, что военные планируют продолжить испытания оружия.

А издание «Двина Сегодня» сообщает, что ночью из Архангельска в Москву вылетели десять медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим во время взрыва на полигоне у Неноксы. По данным источника издания, медики прибыли в район станции метро «Щукинская», где расположены медицинские центры исследования последствий онкологических и биофизических заболеваний. В частности, там находится клиника Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна, куда ранее доставлены пострадавшие в результате аварии.

САРОВСКИЯ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ БУДЕТ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ!

Не надо бояться Радиации - Надо бояться Империализма!
украинизация - это предательство
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Предать страну готов всегда
Я украинец всех подлей
Забуду русский навсегда
Чтоб было русскому больней!
1

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