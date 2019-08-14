Непутевый сын прилюдно опозорил Петра Порошенко

В толпе разъяренных граждан журналисты поймали младшего сына экс-лидера Незалежной. 18-летний Михаил ответил всего на пару вопросов. Примечательно, что на русском языке.
Парень признался, что в повседневной жизни не говорит по-украински. Тем не менее считает, что стоит отказаться от языка "страны-агрессора".
Михаил подчеркнул, что украинский ближе к сердцу, но в его окружении большинство говорит по-русски, сообщает Life. Журналисты поинтересовались, как к этому относится Петр Алексеевич.
"Репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы. Просил, чтобы я все-таки пытался", – ответил юноша.
Сын Порошенко заверил, что тот не знал о его участии в митинге. По словам Михаила, это решение было вызвано желанием поддержать отца в непростой период.
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