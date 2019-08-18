Назван главный страх фигуранта уголовных дел Порошенко
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Недавно экс-президент Украины Петр Порошенко, которого народная молва уже успела отправить в тюрьму, сделал странное заявление о неких "страхах" России. Политолог Вадим Карасев считает, что подобным поведением политик лишь скрывает свои душевные терзания
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