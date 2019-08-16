Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением

Народная молва уже несколько раз успела отправить Петра Порошенко за решетку. Действительно, бывший президент является фигурантом 12 уголовных дел и сказать что-то вразумительное в оправдание не может. Эксперты уверены: выпутаться из щекотливой ситуации без существенных потерь политику будет крайне сложно.
Однако какие-то шаги Порошенко все же делает. В частности, пытается нарушить работу Главного бюро расследований Украины, доказывая, что структура создавалась с существенными нарушениями. В итоге получается, что экс-глава государства обвиняет самого себя.
"Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд – представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины", – цитирует RT главу структуры Романа Трубу. Заявители подчеркнули, что Порошенко не имел права делегировать своих представителей на конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей.
В свою очередь это означает, что Труба был назначен на пост незаконно. Глава ГБР считает, что таким образом Порошенко пытается снять его с должности, ведь никаких рычагов, чтобы добиться закрытия 12 дел, у бывшего президента не осталось.
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